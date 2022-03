ZOPPÉ DI CADORE - Intanto ieri è stato mostrato come funziona. E così, anche i meno abili con i touch screen e le nuove tecnologie, si saranno tranquillizzati. Perché utilizzare il totem per l’acquisto della spesa digitale sarà un affare davvero semplice. Ieri all’inaugurazione del progetto Proxima si sono radunate nella piazzetta di Zoppè, il comune più piccolo in provincia, una trentina di persone.

L’avvio del nuovo sistema, d’altra parte, è una piccola rivoluzione che promette di sconvolgere positivamente le vite dei 197 residenti grazie alla possibilità di fare acquisti online e di vedersi recapitare i beni di prima necessità alla bottega del paese o, addirittura, direttamente a casa.



Per ordinare pasta e pane, però, si dovrà aspettare ancora un po’ perché serviranno ancora una decina di giorni per completare il sistema e consegnarlo efficiente ed efficace alla comunità. «Stiamo terminando di mettere a punto gli accordi con i fornitori – spiega il sindaco, Paolo Simonetti – perché naturalmente ci devono essere dei limiti ai quantitativi da acquistare. Al momento il software funziona e il totem è già acceso dentro la bottega, così le persone possono familiarizzare con esso, ma ieri mattina è stato portato fuori, in piazza, per presentarlo e illustrare le due possibilità». La prima è quella dell’acquisto di generi alimentari da far arrivare alla bottega di Zoppè, ora in mano alla Cooperativa costituitasi appositamente per gestire il progetto, la seconda prevede l’ordine di servizi e di beni anche non alimentari e il recapito direttamente a casa.



Potrebbe cambiare la vita della piccola comunità, ora costretta a salire in auto per ogni minimo acquisto. Per gli anziani, poi, l’introduzione della spesa digitale significherà non dover più dipendere dagli altri, dai figli e dai vicini, per gli acquisti. «L’estensione del servizio, infatti, prevede la possibilità di ordinare in qualsiasi negozio fuori da Zoppè – prosegue il sindaco – sia una macelleria, ricordiamo che per noi la più vicina è a dieci chilometri, la farmacia o una bombola del gas. Il costo del trasporto del prodotto sarà compreso nell’abbonamento che ogni socio della cooperativa sottoscriverà, il costo è ancora da decidere ma si aggirerà sui venti euro al mese».

Ad andare fisicamente a prendere i prodotti ordinati per portarli in paese saranno gli stessi soci della Cooperativa, o almeno quelli che si sono messi a disposizione per farlo; l’organizzazione prevedrà due discese a valle a settimana, così da ritirare gli ordini per tutti gli abitanti. Anche l’isolamento, a quel punto, farà meno paura e la comodità di non dover uscire di casa per gli acquisti segnerà un punto a favore delle terre alte, nella lotta contro lo spopolamento.