Precipita con il trattore nella scarpata e fa un volo di alcune decine di metri

ZOPPÈ (BELLUNO) - Stava lavorando un terreno di sua proprietà aconquando ha perso il controllo del mezzo. Il trattore è precipiatato per almeno una decina di metri giù da una scarpata ed ha finito la sua corsa contro un albero. Il 76enne che si trovava alla guida è rimasto seriamente ferito, ma per ora non sembra essere in pericolo di vita ed è stato trasportato all'ospedale di Treviso. I vigili del fuoco per recuperare il trattore scivolato nella scarpata sono dovuti intervenire con una gru. L'incidente è successo questa mattina attono alle 9.30.