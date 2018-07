Zecche, è vero allarme: triplicati i casi di Tbe e tanti in pronto soccorso per farsele togliere

di Alessia Trentin

BELLUNO- Invasione di zecche nel Bellunese: i dati sono allarmanti. Sono giàun numero altissimo, tre volte superiore rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno. L'azienda sanitaria è preoccupata, il territorio si trova davanti ad una vera e propria emergenza e l'unico modo per arginarla è la prevenzione. «I dati relativi ai casi di Tbe registrati a metà stagione sono preoccupanti fa sapere la direzione generale dell'Usl 1 Dolomiti -. Attualmente sono 13 le persone coinvolte, più una paziente al momento ricoverata all'ospedale di Brescia per encefalite da morso da zecca contratta sul nostro territorio, a Farra di Mel». Questi sono i casi diagnosticati, a cui si aggiungono le decine e decine di accessi al pronto soccorso di chi, trovandosi l'acaro addosso, si reca in ospedale per farlo togliere da mani esperte. Un