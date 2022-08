Crippa, un oro feltrino con selfie "annesso". E sabato correrà il Giro delle Mura Foto

FELTRE - Un selfie ha immortalato la presenza dell'ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin, del responsabile degli atleti del Giro delle Mura, Isidoro De Bortoli, e del feltrino Roberto Marchet, domenica, sulle tribune dello stadio di Monaco di Baviera, dove si sono concludevano i campionati europei di atletica. Ma il vero protagonista del selfie non era nessuno di loro tre, bensì Yeman Crippa, che stava completando (anche sugli spalti) il giro di celebrazioni per la straordinaria medaglia d'oro appena conquistata sulla pista tedesca, con una fantastica rimonta sull'ultimo rettilineo dei 10 mila metri. La bandiera italiana ancora sulle spalle, la fatica che solcava il volto ma anche la gioia di poter festeggiare questo grande risultato insieme ai suoi amici feltrini.



IL TESTIMONE



«Lo conosco da quando è arrivato in Italia, ho vissuto 6 anni con lui e lo alleno quando il suo allenatore non può, per questo lo seguo in quasi tutte le gare, e certamente non manco a quelle più importanti, come per esempio questa agli Europei», racconta Isidoro De Bortoli, che per il Giro delle Mura si occupa di reclutare gli atleti di caratura nazionale e internazionale che partecipano all'evento in calendario come sempre l'ultimo sabato di agosto (quindi in questo fine settimana). Un'emozione indescrivibile per Isidoro. «Crippa ci ha salutati già alla partenza, e questo non è scontato perché gli atleti prima della partenza ovviamente sono molto concentrati sulla prestazione, ma urlavamo così forte che probabilmente ha voluto darci un segno prosegue De Bortoli -. E poi, alla fine, è corso da noi e questo è stato molto bello. Un'emozione grande».Durante la primissima intervista rilasciata (ai microfoni della Rai) dopo il trionfo nei 10 mila, Crippa ha confermato la sua presenza sabato a Feltre, praticamente l'ultimo impegno agonistico prima di andare in vacanza, insieme alla prova in pista a Rovereto (in calendario martedì 30). «Non era scontato che venisse a Feltre dopo gli Europei, ma lui ci tiene - continua Isi De Bortoli -. È molto legato a questo evento e alla nostra città. Non gli chiediamo di fare la gara tiratissima, anzi, perché sono giornate intense, fra i 10 mila di Monaco e le interviste, ma già il fatto che ci sia per noi è davvero importante».LA PRESENTAZIONEQuest'anno la presentazione della manifestazione sportiva, che tradizionalmente si svolgeva a inizio settimana, slitta invece in avanti. L'appuntamento è per giovedì sera alle 18 presso l'auditorium dell'istituto Canossiano di Feltre. Un'occasione per presentare le novità legate a questa edizione del Giro delle Mura ma soprattutto per conoscere i nomi degli sportivi di caratura nazionale e internazionale che l'organizzazione capitanata da Gianpietro Slongo riuscirà a portare in città. La serata di giovedì sarà però anche l'occasione per presentare, alle 18.30 sempre all'auditorium Canossiano, il volume monografico La corsa oltre le mura, un testo che racchiude la storia del Giro delle Mura, raccontata dai protagonisti ma anche attraverso gli articoli apparsi negli anni sulla stampa locale.L'ANTIPASTOL'Urban Trail sarà la gara che venerdì sera aprirà il lungo weekend dedicato alla corsa a Feltre. Si tratta di un percorso cittadino di 10 chilometri che potrà essere affrontato sia in modo competitivo sia come camminata da fare in allegria e tranquillità, tra amici e famiglie. Il via della competitiva sarà alle 20, tra le 20.05 e le 20.10 quello della non competitiva.Bisognerà attendere la presentazione ufficiale di giovedì 25 per conoscere i nomi degli atleti di alto livello che correranno sabato a Feltre. Ma il primo nome, quello di Crippa, fresco di oro europeo, è sicuramente già sufficiente per capire la forza dei concorrenti d'èlite. Crippa, quasi certamente, correrà la gara principe, ossia il Giro delle Mura, che avrà lo starter alle 21.15. Il programma è però ben più ampio.

Alle 18.45 partirà il Giro per Seniores e Master (maschile e femminile) oltre agli Europei dei vigili del fuoco. Alle 20.30 spazio alle giovani leve con il Miglio dei Comuni (prima i maschi, poi le femmine). Novità di quest'anno, almeno nella programmazione oraria, il Running Seven laps: di solito anticipava il Giro delle Mura, stavolta chiuderà l'evento, alle 22. Forse perché è la più spettacolare fra tutte le corse dell'evento feltrino.

Eleonora Scarton