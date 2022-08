FELTRE - Il Giro delle Mura Città di Feltre è di Yeman Crippa. L'oro europeo nei 10 mila ha condotto una gara di controllo e ha trasformato la sua fatica in trionfo. Probabilmente nulla a che vedere con le fatiche di Monaco di Baviera, ma per lui che a Feltre si sente come a casa, è un successo che ha valore. Si chiude così l'edizione numero 33 della manifestazione podistica feltrina, un'edizione su cui ha messo la firma anche il meteo con una leggera pioggia ma soprattutto un'edizione di spettacolo, nomi importanti e di grande passione mostrata anche dal pubblico che ha voluto applaudire Crippa, organizzatori e volontari.



LA CORSA

Il Giro delle Mura, gara regina dell'evento ancora una volta andato in scena nell'ultimo sabato di agosto, si sviluppa su 9500 metri divisi in 9 giri. Già dalle prime tornate a dare il ritmo alla gara sono proprio i due da cui ci si attende lo spettacolo: Crippa, appena laureatosi campione europeo dei 10 mila in pista (e bronzo nei 5 mila), e Kiptarus Korir (fresco argento nei 3 mila ai Mondiali U20 in Colombia). Tiene però il passo anche Meucci, a qualche metro di distanza seguito dal burundese Bukuru. La storia si ripete nei passaggi successivi con l'accelerazione dei due favoriti che al quarto passaggio hanno 30 metri sui due inseguitori. Bene anche per i feltrini Polesana, Minella e Da Rin anche se i ritmi non sono quelli dei primi. A 2 giri dal termine ancora compatta la coppia formata da Crippa e dal keniano Kiptarus Korir, Meucci a pochi secondi dai due. Non c'è comunque storia. Crippa alla campanella dell'ultimo giro sferra l'attacco che lo porta a staccare il keniano che non risponde. Sul traguardo questo l'ordine d'arrivo: 1. Crippa 22'55; 2. Kiptarus 23'08; 3. Meucci 23'12; 14. Minella 25'; 17. Da Rin 25'33; 18. Polesana 26'02.



ENTUSIASMO PALPABILE

Nonostante il meteo poco amichevole le strade del centro cittadino si sono riempite di pubblico. Difficile fare una stima perché i percorsi del Giro delle Mura sono distribuiti sul territorio, ma è bastato sollevarsi sulle punte dei piedi per vedere le numerose teste e qualche ombrello a cornice del tracciato. Questo è un successo legato alla particolarità della gara, alla presenza di nomi importanti nelle varie competizioni, uno su tutti Yeman Crippa, molto popolare dopo l'impresa a Monaco di Baviera, alla spettacolarità delle stesse, vedi la Seven laps, ma soprattutto (e lo ha sottolineato il giornalista Rai, Franco Bragagna, presente all'evento), è legato all'amicizia. Quel sentimento che tutti i partecipanti hanno indicato come collante dell'evento. Lo stesso, consolidato negli anni, che ha permesso l'arrivo a Feltre di nomi di spicco.



SPORT&SOLIDARIETÀ

Il Giro delle Mura da sempre strappa un biglietto vincente nei confronti della solidarietà. Dopo il lungo sodalizio con Ail è nato il progetto Mura solidali destinato ad aiutare la città di Amatrice seguito dal progetto Dolomiti orizzonte paralimpico coordinato da Assi Onlus e Sport Assi. La cena come sempre è stata preparata in piazza Isola in collaborazione con i volontari dei Vigili del fuoco, i 4 Quartieri del Palio di Feltre e il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre. La supervisione è stata affidata a Roberto Sant, presidente della Pro Loco di Longarone che ha curato i menù con i prodotti del territorio.