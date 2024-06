BELLUNO - In vista del prossimo campionato di serie D, il quarto della sua breve storia, la Dolomiti Bellunesi riabbraccia Yari Masoch. Il centrocampista, bandiera del Belluno per molti anni, emigrato fuori provincia già da tre stagioni, sarà il nuovo team manager della squadra, mentre Fabrizio Monticello continuerà a svolgere il ruolo di dirigente accompagnatore. «Sarò la figura di raccordo tra squadra, staff e dirigenza - ha spiegato l'ex centrocampista di Belluno, Treviso e Conegliano - ed è il mio primo ruolo dirigenziale; la scelta è dettata da una serie di motivi personali. Accetto l'incarico con entusiasmo e il massimo dell'impegno. So che avrò molto da imparare e, in questo senso, intendo mettermi a disposizione con umiltà».

Il fatto di conoscere bene l'ambiente lo aiuterà. «In questa società spiega Masoch - ritrovo diversi amici e persone che conosco. Le quali lavorano in maniera eccelsa sotto vari punti di vista: dalle infrastrutture all'organizzazione generale. Il progetto è ambizioso, ma allo stesso tempo serio e concreto. E, ne sono convinto, darà i suoi frutti. Credo di poter dare il mio apporto. In più, alle esperienze maturate in ambito lavorativo e amministrativo, unisco il fatto di essere stato calciatore: conosco, quindi, la psicologia degli atleti. Insomma, la speranza è di poter contribuire, nel mio piccolo, a un ulteriore salto di qualità». Da parte sua, anche Fabrizio Monticello è soddisfattissimo della conferma. «Ringrazio della fiducia la società ha commentato - e in particolare il dirigente responsabile dell'area tecnica, Simone Bertagno, con cui sono entrato in sintonia fin dal primo giorno».

Il compito del dirigente accompagnatore non è limitato alle partite domenicali. «Durante la settimana spiega meglio Monticello - curo la parte relativa alle statistiche. Dal calcolo per la classifica dei Giovani D valore, passando per i gol, gli assist, il minutaggio e le presenze. Poi, nel giorno della gara, mi occupo delle distinte e di tutta la documentazione». Anche Monticello guarda alla prossima annata con fiducia. «Il buonissimo campionato appena portato a termine e la conferma di gran parte dello staff e dei giocatori spiega - rappresentano una base di partenza confortante. Ci sono i presupposi per lavorare al meglio».

QUI CAVARZANO

Intanto un ex Dolomiti Bellunesi, Alex Cossalter, ha trovato casa poco lontano, al Cavarzano. Il forte attaccante ex Bologna è infatti l'ultimo innesto ufficializzato nella rosa di mister Parteli. "Classe 2000, attaccante ala sinistra, brillante talento del calcio bellunese, cresciuto nel vivaio dell'Union Feltre, dove ha esordito in prima squadra spiega una breve nota della società giallorossa - ha poi fatto il salto di qualità vestendo la maglia della Primavera del Bologna. Nel 2019 è stato capocannoniere del Torneo di Viareggio. Poi un'esperienza in C con il Ravenna e il ritorno in provincia con la Dolomiti Bellunesi dove ha giocato come titolare nell'ultima stagione di serie D". Un'altra conferma, frattanto, è stata ufficializzata dalla società del presidente Sella, quella di Gianluca Boso. "Classe 99, un jolly della fascia spiega un'altra nota della società del capoluogo - resta in giallorosso un altro pilastro del Cavarzano. Grinta, corsa e voglia di non mollare mai lo contraddistinguono, oltre alla grande crescita fatta negli ultimi anni". Non è rimasta a guardare nemmeno l'altra bellunese di Eccellenza, Il Borgo Valbelluna. Proprio dal Cavarzano Belluno è arrivato infatti Francesco Fiabane che ha detto di sì al lungo corteggiamento della neopromossa che potrà contare ulteriormente su un reparto avanzato di prim'ordine. Altra ufficialità per la squadra di mister De Battista è quella di un giovanissimo che ha già alle spalle esperienze importanti. Si tratta del terzino sedicense (classe 2004) Manuel Pavarini.