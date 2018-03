Wurstel avvelenati nel parco: cucciolo ucciso dall'esca per le lumache

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Indagini in corso al parco di Nogarè a Belluno un'area verde della città molto frequentata da famiglie con bambini e da persone con al seguito il cane. Martedì è morto un cucciolo di pastore tedesco. È finita nel peggiore dei modi la passeggiata per il cane che aveva ingoiato in zona un pezzo di wurstel farcito di lumachicida. La denuncia arriva dall’associazione Apaca che a Belluno gestisce il canile.