La città in balia del writers: «E il Comune li lascia fare»

BELLUNO - Opposizione unita contro l'amministrazione Massaro: «Sui graffiti non si fa abbastanza». Un'interrogazione a firma di tutti e dodici i consiglieri della minoranza è arrivata ieri pomeriggio sui tavoli dell'arena di Palazzo Rosso, in occasione della riunione del Consiglio comunale. Nell'estate calda dei, dove i grafomani ostentano tanta spudoratezza da arrivare a profanare simboli politici e religiosi, facendo di questi il centro di raid che tuttavia non tralasciano mai muri di case private, cancelli e spazi pubblici, i consiglieri hanno compattato le fila e alzato un grido di allarme a voci unite. Per il gruppo di Paolo Gamba, per Raffaele Addamiano, Franco Roccon e Francesco Pingitore sollevarsi contro gli imbrattamenti in città non è cosa nuova. Nuova è l'adesione raccolta anche tra le fila della Lega e del Partito Democratico.