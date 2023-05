FELTRE - « Spesso mi paragono a un sarto: cucio sogni e desideri e confeziono una giornata indimenticabile » . Così Daniele Bortolas definisce se stesso e la sua professione di wedding planner che nel Bellunese ha una diffusione più unica che rara. « Colmo spazi nel vuoto - afferma il 38enne feltrino -, stilo progetti nell’aria e faccio dono di disegni d’amore. Ciò che è importante comprendere è che tutti possono avere un matrimonio da favola. Non pensiamo solo alle dimore lussuose e ai fuochi d’artificio: un “sì” indimenticabile può essere organizzato con qualsiasi budget » .

UNA PROFESSIONE ORIGINALE

« Tutto ha inizio con uno sguardo, quello che scambio con gli sposi mentre mi raccontano come immaginano il fatidico giorno » : in questa maniera Bortolas comincia il percorso di preparazione di quella che è considerata, per ogni persona, la festa più importante della propria vita. E prosegue: « Poi li ascolto e li guido nella realizzazione di momenti magici che rimarranno per sempre. Affianco ogni coppia con delicatezza e discrezione, ma anche con empatia, facendo tesoro di ogni sfumatura che mi viene trasmessa. Per fare ciò mi avvalgo di collaboratori e fornitori professionali e affidabili affinché ogni particolare della giornata venga curato fin nei minimi dettagli » . Oltre che sui social network, i lavori di Bortolas sono raccontati sul sito internet www.danielebortolaswedding.it. Tra gli avvenimenti a cui è al momento impegnato ce n’è uno del tutto particolare: il proprio matrimonio, che si terrà il prossimo 27 maggio al Castello di San Salvatore di Susegana (Tv) , una dimora capace di incantare ogni ospite che vi mette piede.

IL PERCORSO

Come trasformare un sogno in realtà? « L’obiettivo è quello di realizzare un matrimonio indimenticabile a partire dai desideri degli sposi - evidenzia Bortolas che ha iniziato questa professione 18 anni fa in quel di Milano -, seguendoli passo dopo passo valorizzando il loro stile: ogni dettaglio va curato cercando di rispondere a tutte le aspettative » . E quindi: scelta della data, del luogo e del tema; selezione dei fornitori; gestione dei costi e della logistica. « Il tutto - sottolinea il wedding planner - condito da un tocco speciale che farà sfavillare la giornata » . Sul piatto, tanti ingredienti che alla fine, messi assieme, devono dare il risultato migliore possibile. « Assieme ai futuri sposi - spiega - scegliamo la location, il flower design, le fedi nuziali, il catering, la wedding cake, la grafica, la musica, la confettata, gli allestimenti. E ancora: foto e video, noleggio e transfer, make up e hair style, bomboniere e regali » .

L’ESPERIENZA