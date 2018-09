Wanbao, niente accordo: la multinazionale cinese licenzia 90 lavoratori

MEL - Niente da fare: anche l'ultima flebile speranza di salvare i 90 esuberi della Wanbao Acc si è frantumata sul tavolo a Venezia al quale erano seduti azienda, Regione e sindacati. A nulla è servito l'impegno messo in campo, l'accordo non è stato raggiunto e dal primo di ottobre si troveranno senza posto di lavoro. L'INCONTRO Quello andato in scena ieri era il terzo vertice organizzato per trovare un'alternativa al diktat aziendale: «Non c'è lavoro, siete in troppi, bisogna tagliare». Ora giù il sipario, i margini di trattativa sono esauriti. «La vertenza spiegano i rappresentanti sindacali - è formalmente chiusa. L'azienda è quindi ora libera di inviare ai lavoratori la lettera di licenziamento che sarà effettivo dal primo di ottobre».



