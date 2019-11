Wanbao, 1 milione di contributi statali: «Il governo non può far finta di niente»

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BORGO VALBELLUNA - Oltre un milione di euro di contributi pubblici in tre anni. È la cifra, incassata da Wanbao dallo Stato, dal 2016 al 2018 e che non può che gettare benzina sul fuoco alimentando la rabbia dei lavoratori, che ora stanno per perdere il loro posto di lavoro. «Attraverso i nostri uffici nazionali - ha spiegato ieri Stefano Bona, segretario provinciale Fiom - abbiamo dato un'occhiata ai bilanci 2015-2018 dell'azienda, e lasciano qualche ombra. Wanbao ha ottenuto significativi aiuti di Stato: 386mila...