Oggi sciopero e il caso Wanbao finisce sul tavolo del ministro

BORGO VALBELLUNA - Nei minuti in cui davanti allo stabilimento di Villa di Villa arriverà il corteo dei lavoratori Acc, in via della Stamperia a Roma, il presidente della Provincia Roberto Padrin busserà alla porta del padrone di casa: il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia. Nelle mani di Padrin una lista di richieste lunga così. Ma prima di iniziare a snocciolare dati, risultati, proiezioni, desideri e preoccupazioni, Padrin parlerà al ministro del caso Acc Wanbao. Proprio questa mattina è previsto lo sciopero dell'intero settore metalmeccanico della provincia con una manifestazione a cui hanno già garantito l'adesione amministratori, partiti politici, lavoratori e autorità religiose. La risposta all'annuncio della proprietà cinese di voler abbassare la serranda dell'industria di compressori, lasciando per la strada i 290 dipendenti. Una situazione quella di Acc che nella stanza dei bottoni dovrebbero già conoscere bene. Il compagno di banco di Boccia, il bellunese Federico D'Incà (ministro per i Rapporti con il Parlamento), ha più volte spiegato che la vicenda Wanbao è destinata a condizionare i futuri rapporti commerciali tra Italia e Cina. La settimana scorsa è andato a parlarne di persone all'ambasciata.