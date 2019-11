Wanbao Acc, l'azienda torna in vendita: garante Maurizio Castro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BORGO VALBELLUNA - Affidare a Maurizio Castro la partita, anzi la dipartita, di Wanbao Acc per trovare un possibile acquirente del sito produttivo di Mel, unico in Italia a produrre compressori per la refrigerazione domestica, è l'ultima speranza dei 290 lavoratori, sfiniti dall'ennesima crisi. Sanno quanto Castro conosca l'azienda e le dinamiche del mercato internazionale del settore del freddo. Una posizione condivisa anche da Confindustria Belluno-Dolomiti, che resta però in attesa di una decisione del...