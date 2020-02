Sindaci e consiglieri ai seggi in Provincia: l'affluenza sfiora il 50%

BELLUNO - Sindaci e consiglieri comunali al voto in queste ore a Palazzo Piloni per il rinnovo dell'amministrazione provinciale. Alle 15.30 di oggi, 16 febbraio, avevano già messo la loro scheda nell'urna il 49% dei votanti, ovvero 348 sul totale di 705. L'affluenza era del 22% alle 11. Lo spoglio inizierà domani alle 8 e alle 11.45 i dati verranno resi noti in una conferenza stampa. © RIPRODUZIONE RISERVATA