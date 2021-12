BORGO VALBELLUNA Si rompe una condotta sulla strada: tecnici del Bim Gsp e di Veneto strade al lavoro a Trichiana ieri mattina. A causa di un guasto all’acquedotto sulla linea principale della Comunità montana in località San Felice a Trichiana, a partire dal primo pomeriggio della giornata, inoltre, si sono registrate alcune brevi interruzioni alla distribuzione del servizio idrico, in particolare a Trichiana e in seguito nel resto del territorio comunale di Borgo Valbelluna. Bim Gsp stava già intervenendo per la riparazione del guasto, poco dopo le 9 quando è arrivata la segnalazione che si era aperta una piccola voragine a bordo strada: una delle due carreggiate della via di Cavassico è subito stata chiusa con il senso unico alternando. Probabilmente le rigide temperature della notte, alternate ai calori (poco invernali) delle ore diurne stanno mettendo a dura prova i tecnici di Bim Gsp, sempre pronti ad intervenire a qualunque ora e in qualunque giornata. Il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, tranquillizza subito gli animi di chi temeva la chiusura della strada che da San Felice, attraverso l’omonimo ponte sul Piave, conduce a Sedico.

IL SINDACO

«Non c’è stato nulla di drammatico – interviene il primo cittadino -. Non ci risultano essere particolari disagi. C’è un senso unico alternato che va avanti dalle 9 di questa mattina (ieri, ndr) – racconta nel pomeriggio – quando si è registrata una importante fuori uscita di acqua dalla condotta del’acquedotto principale di Borgo Valbelluna. Mezza carreggiata ha presentato segni di cedimento». L’amministrazione, da parte sua, ha comunicato attraverso i social l’accaduto. «I tecnici di Bim Gsp e Veneto Strade si sono messi subito al lavoro e li ringraziamo aggiunge il sindaco di Borgo Valbelluna -. Fin dal mattino sono iniziate le operazioni di escavazione e il problema è da addebitare alla condotta principale che alimenta le condotte della Sinistra Piave fino a Valdobbiadene. L’acquedotto presentava perdite. Si tratta di situazioni già accadute e si rende necessario un intervento di riparazione del tubo». La situazione è comunque delicata in quanto quella interessata è la condotta principale, che alimenta un vasto comprensorio fatto di aziende agricole, utenze domestiche e case di riposo. Giorni intensi, si diceva, per i dipendenti di Bim Gsp, solo pochi giorni fa sono dovuti intervenire, in piena notte, in centro storico a Belluno. Un’ingente perdita in via San Lucano, infatti, era stata segnalata dai Vigili del fuoco di Belluno, redendo necessario l’intervento in emergenza delle squadre tecnico-operative di Bim Gsp.