BELLUNO - Sospendere o non sospendere i volontari no vax: è questo il dilemma che attanaglia e divide le varie sezioni di soccorritori volontari bellunesi. Non si placa infatti la polemica sulle persone che escono con le ambulanze e che si tirano indietro di fronte al vaccino. Il presidente della Croce Rossa di Feltre, Andrea Zabot, ne ha già sospese due, basandosi su una direttiva regionale e nazionale in fase di attuazione. Intanto una delle due volontarie Cri no vax esce allo scoperto per spiegare le sue ragioni.



LA BATTAGLIA

Nel frattempo è sempre più netta e precisa la posizione di Piera Ferigo, una delle due volontarie della Croce Rossa di Feltre sospese per le loro idee no vax. Ieri mattina ha voluto ribadire il concetto su Facebook aggiungendo sotto la sua foto profilo la didascalia Nessun dubbio. Non mi vaccino e, accanto, l'immagine di una boccetta di vetro coperta da una croce rossa. «L'immagine è forte ma questa sono io chiarisce al telefono . Sono molto combattiva. Se c'è una cosa per cui vale la pena combattere lo faccio, in senso buono». E aggiunge: «Piuttosto che farmi inoculare porcherie, che qualcun altro chiama salvavita, preferisco rafforzare il sistema immunitario a modo mio». Il che significa «fare una passeggiata ogni giorno» e «nutrirsi in modo corretto». Chiaro. Non si capisce però come possano svilupparsi, in questo modo, gli anticorpi contro il covid-19. Piera Ferigo è una no vax che segue fino in fondo i suoi ragionamenti. «Non mi vaccino né per il covid né per altro», afferma. Vuole sottolineare, inoltre, di conoscere ciò che i vaccini contengono ma non basta: «A certe cose non ci credo, non ho fiducia». Nonostante la sospensione da parte del suo presidente, si dice tranquilla. È entrata nella Croce Rossa di Feltre 16 anni fa. Da allora «non ho mai avuto problemi. Ho amato l'associazione dal primo momento e ho sempre donato anima, corpo e cuore». Mancava solo il braccio, per il vaccino contro il covid-19, ma su questo rimane inossidabile e non cambierà idea.



LA LINEA

Per Stefano Murer alla guida della Croce Verde Val Biois, riferendosi alla sospensione delle due volontarie feltrine parla di «un atteggiamento eccessivo». «Piuttosto continua sospenderei coloro che si rifiutano di fare il tampone». Il vaccino contro il covid-19 non è obbligatorio e la sospensione dei volontari della Croce Rossa non è totale. Vengono soltanto dirottati in altre mansioni e non possono più uscire in ambulanza. Ma quanti sono i no vax? Alla Croce Verde Val Biois il 50% dei volontari ha completato il ciclo vaccinale, con la seconda dose Pfizer ed è immune. Ma, specifica il presidente Murer, «non tutti lo fanno, anche se non so quanti siano effettivamente contrari». Insomma, una parte del settore è scettica e «non risponde». Invece altri «non vedono l'ora di farlo e aspettano di avere un'altra opportunità quando arriveranno le nuove dosi». Obbligare coloro che rifiutano il faccino non è possibile per legge. «Non posso insistere ammette Murer . Però ricordo che, vaccinato o non vaccinato, il volontario ha l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale. Sarebbe da verificare semmai se uno è portatore del virus. Se sono vaccinato, infatti, non è detto che io non possa trasportarlo e infettare altre persone». È morbida la linea adottata dalla Croce verde e stona, in parte, con il pugno duro della sorella rossa. L'Usl 1 Dolomiti fa sapere che al momento non ci sono stati rifiuti categorici di fronte al vaccino. «C'è qualche ritardatario spiega il direttore del dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti Qualche esitante che recupereremo sarà una spinta gentile, per ora». (D.P.)

