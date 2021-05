Giornata "plastic free": i volontari ripuliscono la Conca ampezzana

CORTINA - I sacchi con i rifiuti, allineati lungo la pista ciclabile e pedonale dicono del lavoro compiuto ieri da diversi volontari, una ventina, che hanno aderito alla proposta di “Plastic free”, l’associazione che ha raggiunto anche Cortina, dopo azioni analoghe a Belluno, sul Nevegal, in Cadore, al lago di Alleghe. Andrea Genova è il referente provinciale di questo organismo, che si è accordato con l’amministrazione comunale ampezzana, rappresentata ieri da Paola Coletti, assessore che ha improntato una buona parte del suo mandato alla sensibilizzazione sui temi ambientali: «Sono molto contenta, perché l’iniziativa “Plastic free” è arrivata qui a Cortina; anche noi volevamo esserci, pertanto quando Andrea Genova, responsabile di zona, è venuto a proporci questa possibilità di allearci, tutti noi lo abbiamo accolto a braccia aperte».



I COLORI

I sacchi neri per il rifiuto indifferenziato; quelli azzurri per la plastica; gialli per vetro e lattine; inoltre sono stati raccolti rifiuti ingombranti, ruote d’automobile, parti meccaniche, abbandonati soprattutto sulle scarpate a lato delle strade e lungo la passeggiata della vecchia ferrovia, da Acquabona sino a Ra Era. «Questo è la prima di una serie di attività che faremo – aggiunge Coletti – questa è più pratica, manuale; le altre saranno formative, nelle scuole. Di tutta questa attenzione per l’ambiente beneficeranno i nostri cittadini e i nostri ospiti, ma soprattutto cambierà il nostro modo di vivere il territorio, negli anni». Per Andrea Genova la soddisfazione di aver avuto un buon seguito: «Contemporaneamente a questa azione su Cortina ci sono anche ragazzi di Belluno che stanno lavorando al confine fra la nostra provincia e il Friuli Venezia Giulia. Questa non rimarrà l’unica giornata a Cortina: abbiamo già programmi per il futuro, assieme alle Regole d’Ampezzo, per pulire sentieri e altre zone di Cortina».



IL MESSAGGIO

Sul significato dell’iniziativa commenta: «Il valore più grande che riscontro, oltre a sensibilizzare sui temi della pulizia del territorio, è l’unione fra i cittadini, ad ogni raccolta che facciamo. La gente si ritrova, sta assieme, crea qualcosa che dura anche oltre le giornate di raccolta. Si condivide questa sensibilità, ci si unisce, con questo messaggio, che si rivolge anche all’ospite, al turista che arriva e trova pulito e in ordine». L’iniziativa “Plastic free” si somma ad altre esperienze analoghe, diffuse e consolidate nella comunità di Cortina. Ogni anno i Sestieri mobilitano numerosi volontari, per ripulire le diverse contrade della conca.