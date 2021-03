Volksbank: 16 milioni di utile netto vanno in "riserva"

BELLUNO - Utile netto di 16 milioni che finisce, prudenzialmente, nella Riserva straordinaria dell’Istituto. È questo il dato prevalente che esce dall’assemblea dei soci della Volksbank che ieri è stata chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2020.

Al fine di prevenire ogni forma di assembramento e di contagio, anche quest’anno, la banca ha convocato i soci “a porte chiuse”, ovvero senza la presenza fisica. I soci hanno potuto conferire delega e istruzioni di voto per ogni singolo punto all’ordine del giorno al rappresentante designato dalla banca.

LA PARTECIPAZIONE

All’assemblea, fa sapere l’Istituto, ha partecipato circa il 4,5% del capitale sociale. L’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio 2020 ed ha preso atto del bilancio di sostenibilità 2020 della banca. Volksbank chiude quindi l’esercizio 2020 con un utile netto di 16 milioni di euro.

In linea con le raccomandazioni delle Autorità di vigilanza bancaria europea ed italiana, l’assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di amministrazione di assegnare l’utile netto distribuibile dell’esercizio 2020 a Riserva straordinaria.

IL COMMENTO

«È stato un anno complesso a causa della pandemia, ma siamo soddisfatti di come Volksbank ha operato in tale contesto, supportando i nostri clienti, e ponendo delle basi solide per il futuro» ha affermato il Presidente Lukas Ladurner.

L’assemblea ha deciso di conferire al Fondo acquisto azioni proprie della banca ulteriori 3,5 milioni di euro previa autorizzazione di Banca d’Italia. In tal modo la società terza indipendente incaricata potrà continuare a supportare la liquidità dell’azione della banca attraverso acquisti al prezzo di mercato sulla piattaforma di negoziazione dal primo ottobre 2021 al 30 settembre 2022.

L’assemblea ha altresì approvato il nuovo Regolamento che disciplina il limite di cumulo delle cariche che possono essere detenute contemporaneamente al mandato di sindaco della banca. Inoltre, è stato integrato, per il residuo del triennio 2019-2021, il Collegio sindacale attraverso la nomina del sindaco supplente Giorgio Demattè, dottore commercialista e revisore legale dei conti con Studio a Pergine Valsugana (Tn).

L’assemblea ha da ultimo deliberato la politica di remunerazione e incentivazione di Gruppo 2021 nonché recepito l’informativa sull’attuazione della politica di remunerazione nell’esercizio 2020. Nell’ambito dello stesso punto all’odg l’assemblea ha approvato il Piano di compensi 2021.

