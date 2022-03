VODO DI CADORE - Caro bollette, il comune di Vodo di Cadore per il momento non deve far fronte all'aumento dei costi tagliando qualche servizio. Ma il caro energia tocca tutti e così l'amministrazione di Domenico Belfi non ha perso tempo preoccupata per le difficoltà che molte famiglie, già provate dalla pandemia, stanno vivendo. Ecco allora i fatti, il sindaco Belfi: “Non abbiamo tagliato nulla, abbiamo invece stanziato circa 28.000 euro per fronteggiare il caro bollette. Il risparmio lo otterremo dalla rinuncia all'assunzione di un segretario comunale per il corrente anno, tanto in giro non ce ne sono, e dal fatto che il posto del responsabile dell'ufficio tecnico rimarrà vacante fino al 3 aprile. Dal giorno 4 infatti prenderà servizio il nuovo tecnico”. Della serie, se serve si continua a gestire la macchina amministrativa nel miglior modo possibile svolgendo anche compiti che, allo stesso sindaco, non competono ma che sta attuando da tempo per l'impossibilità di trovare quelle figure che tutti i comuni stanno cercando disperatamente ma purtroppo senza grandi risultati. Il segretario lo si cercherà per le sedute del consiglio comunale nei comuni vicini, di fatto è una carenza quasi cronica con la quale molti sindaci devono prendere atto. Nel frattempo si farà alla meglio risparmiando la parcella. Di questi tempi una bella economia da utilizzare nel migliore dei modi: aiutando chi è in difficoltà. Ancora il sindaco di Vodo: “Poi comunque abbiamo ridotto all'osso le manutenzioni sui fabbricati e i mezzi comunali, salvaguardando tuttavia il buon funzionamento delle scuole per l'infanzia e primaria, che riteniamo costituiscano servizi essenziali per le famiglie di Vodo e Borca”. I buoni rapporti di vicinanza registrano anche la gestione delle scuole, a Vodo studiano anche gli scolari di Borca. Il sindaco di Vodo è da tempo che deve farsi in quattro per sopperire alla mancanza di personale, che il prossimo 4 aprile prenda servizio un addetto in ufficio tecnico è una notizia. Sono queste le figure professionali sempre più rare da trovare con tanti concorsi che non portano, se non raramente, il risultato sperato. E dunque si continua a fare di necessità virtù e a svolgere compiti che in passato sarebbe stato inimmaginabile affidare ad altri, leggi il sindaco, ma i tempi sono questi e soprattutto nelle piccole realtà amministrative ci si ingegna. E non è detto che non possano peggiorare ancora tanto che Domenico Belfi aggiunge: “Stiamo valutando anche ulteriori iniziative da intraprendere nel corso dell'anno qualora si rendesse necessario. Pertanto, quest'anno dovremmo fare tutti quanti alla meglio, come si dice in gergo, consci, purtroppo, che nel mondo ci sono situazioni assai peggiori”