SEREN DEL GRAPPA - Visottica Group: l'azienda di Susegana a cui fanno capo la Ookii e la Matrix di Seren del Grappa e la Eurodecori di Quero Vas chiude il bilancio consolidato 2021 con un fatturato di 86milioni di euro, in progresso del 46% rispetto ai 58,8 milioni del 2020. Un risultato straordinario per questa realtà, specializzata nella produzione di componenti per occhiali, frutto dei ricavi delle società portate a consolidamento durante lo scorso esercizio.



IL PRESIDENTE MONTALBAN

«Il 2021 è stato per noi un anno molto positivo - sottolinea Rinaldo Montalban, presidente di Visottica Group - caratterizzato da una forte crescita che ci ha permesso di recuperare il terreno perduto nel periodo della pandemia. Si tratta di un risultato importante, non solo da un punto di vista economico: nonostante le incertezze dello scenario mondiale abbiamo comunque scelto di investire per offrire servizi e tecnologie sempre innovative, confermando la nostra visione di azienda. Grazie alle recenti acquisizioni di realtà specializzate in diverse tipologie di lavorazioni, abbiamo progressivamente ampliato l'offerta del Gruppo, creando un polo di eccellenza nelle tecnologie di alta precisione, in grado di soddisfare la più ampia gamma di bisogni della nostra clientela. I numeri del 2021 confermano, inoltre, la validità della scelta di mantenere un forte presidio produttivo in Italia a supporto della produzione asiatica».



GLI INVESTIMENTI

Nel corso dell'esercizio 2021, l'azienda ha investito circa l'11% del giro d'affari complessivo, per una cifra superiore a 9 milioni di euro, dei quali 5 milioni di euro a supporto della produzione. Alla Ricerca e Sviluppo sono state destinate risorse per 1,5 milioni di euro, in crescita rispetto alla media di un milione di euro del triennio 2018-2020, mentre per le acquisizioni gli investimenti sono stati pari a 3 milioni.



LE PRODUZIONI FELTRINE

All'inizio del 2021 Visottica ha rilevato il 50% di Eurodecori, realtà bellunese specializzata nella produzione e lavorazione di particolari in zama. Nel corso dell'esercizio, inoltre, ha portato a termine l'acquisizione della maggioranza del capitale di Ookii, società specializzata in micromeccanica di precisione localizzata a Seren del Grappa, e di Matrix (di cui Ookii detiene il 100% del capitale) azienda leader nella produzione di componenti MIM (Metal Injection Molding) e microfusione anch'essa con sede a Seren. Grazie a questi nuovi ingressi, il Gruppo Visottica ha ampliato le competenze tecniche e il know-how, mettendo a disposizione moltissime tecnologie differenti: dalla fresatura alla tornitura, dallo stampaggio a freddo, alle rilavorazioni meccaniche, dalla pressofusione della zama, alla microfusione del rame berillio, e ancora MIM e stampaggio plastica. Recentemente il Gruppo Visottica ha inoltre presentato la sua nuova identità di marca e, in particolare, il rinnovato logo. (e.s.)