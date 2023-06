Ospite inaspettato viaggia a bordo del camion di frutta e verdura Video

Una vipera sul bancale dell'acqua caricato a Busche e scaricato dal camion in via Roma in centro a Belluno per rifornire il negozio di frutta e verdura La Mela.

Quando il figlio del titolare ha scartato il carico, la vipera è scappata sotto alla pedana all'ingresso del negozio infilandosi nella feritoia sottostante. Sono intervenuti i vigili del fuoco che prima hanno messo in sicurezza l'area, poi con una pinza fatta apposta per la cattura dei rettili, l'hanno agganciata, riportata in superficie e depositata in una scatola.