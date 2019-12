Parole choc del ragazzino violentato: «Mi puntava la pistola avevo paura»

di Olivia Bonetti

SANTA GIUSTINA - «Gli avevo detto che non volevo, ma lui era molto più forte di me. E anche se avessi urlato l'avrei avuto lì vicino. Aveva la pistola, aveva le mie foto. Non sapevo come comportarmi se non stare a quello che lui voleva farmi». È una delle terrificanti testimonianze delle vittime di Bruno Minute, 28enne di Santa Giustina, che era finito nei guai per due violenze sessuali consumate a danni di minori e per 7 tentate, su ragazzini che avevano anche meno di 14 anni. In questi giorni sono state emesse le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha rideterminato la pena in 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.