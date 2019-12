Tema a scuola, bimba di 10 anni racconta le violenze di papà in famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LONGARONE - «Ho visto ildi mia mamma: dietro la tenda c'era il suo. Ho spostato la tenda: era mio». È l'agghiacciante tema scritto a scuola da unadi 10 anni che aveva messo in allarme non solo le insegnanti, ma anche i servizi sociali. Nascondeva un quadro diquotidiani in famiglia, che si sta ricostruendo in aula, nel processo che si sta celebrando di fronte al Tribunale in composizione collegiale a Belluno. Alla sbarra un 50enne di Ponte, papà e marito difeso dagli avvocati di fiducia Mario Spinazzé e Pierangelo Conte. Deve rispondere di maltrattamenti nei confronti di moglie e 3 figli nel periodo dal 2011 al 2013, violenza sessuale alla compagna e violenza privata nei confronti della figlia maggiore. Parte civile la moglie e la figlia maggiore, difese dall'avvocato Simona Ianese: le due donne ieri, con grandissima sofferenza, hanno raccontato l'inferno vissuto in quella casa famigliare di Longarone.