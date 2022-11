BELLUNO - Violenza sulle donne: in 35 aderiscono alle lezioni di autodifesa organizzate dal Comune. Grandissima partecipazione alla prima edizione dell'evento, che si snoda in 3 appuntamenti in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza di genere. Lezioni gratuite che vogliono essere un segnale concreto rivolto a tutte le donne, senza limiti di età, dato dall'amministrazione De Pellegrin. Ma sono tante le iniziative per la giornata di venerdì, con cui da anni si punta a sensibilizzare contro la piaga dei maltrattamenti: la Provincia presenterà gli eventi martedì, con la consigliera provinciale di parità.

Il messaggio

Erano di ogni età le donne che hanno aderito al corso di autodifesa organizzato dall'assessorato allo Sport di Belluno. «Sono consapevole che la qualità della vita è buona a Belluno rispetto a molte altre città - esordisce l'assessore Monica Mazzoccoli -, tuttavia qualcosa sta cambiando (o forse peggiorando anche a Belluno). Quello che abbiamo vissuto al parco Città di Bologna martedì sera ne è un esempio lampante. Io non sono giovanissima, ma non ricordo che quando avevo 16-17 anni i mie coetanei fossero così arroganti e maleducati verso adulti, anziani e soprattutto verso le forze dell'ordine». L'assessore Mazzoccoli prosegue: «Da amministratore che riceve quotidianamente messaggi e segnalazioni di inciviltà da parte dei cittadini, percepisco molto il problema legato alla sicurezza come madre di una figlia in piena adolescenza e di un figlio che domani l'altro lo sarà. Molto dipende da cosa trasmettiamo in famiglia, e su questo non ho dubbi. Così come credo fortemente che bisogna intercettare i disagi dei più giovani (che si esprimono con comportamenti che sono un campanello d'allarme) sia come comunità, sia attraverso l'istituzione scolastica. Bisogna però poter anche prevenire gli eventuali pericoli, che iniziano ad essere tanti. Sapere che mia figlia e io stessa possiamo avere qualche nozione su come difenderci in caso di aggressione, scippo o altra forma di violenza lo ritengo doveroso».

I dati

L'assessore Mazzoccoli precisa quindi il concetto: «Proprio perché viviamo in una città che ha una qualità della vita che è sempre stata di alto livello, siamo abituati bene. La nostra soglia di attenzione è bassa, ma i tempi sono tristemente cambiati».

«Leggevo proprio poco fa alcuni dati sul sito di BellunoDonna - prosegue l'assessore Mazzoccoli -. Forse la cultura della denuncia della violenza si sta divulgando e ora emergono più facilmente segnalazioni, ma leggere che anche nelle nostre zone, apparentemente serene, dal 2005 ad oggi, le segnalazioni al centro antiviolenza siano cresciute di oltre il 200% fa pensare. L'idea quindi di fornire a tutte le basi per difendersi, per strada o anche tra le mura domestiche, ha fatto sì che, con il maestro Claudio Novelli, mettessimo in campo questi tre giorni di corso gratuito».

L'assessore è consapevole che in tre lezioni una donna non impara davvero a difendersi. «Ci sono percorsi da fare ben più lunghi per diventare padrona di un metodo e delle tecniche di autodifesa, ma far sapere a tutte che si può imparare, può servire anche a far aumentare la consapevolezza, l'autostima e inoltre, che non è una cosa da sottovalutare, sono occasioni di incontro e conoscenza con altre donne. Oggi viviamo tutti molto per i fatti nostri. Tante volte non conosciamo neanche chi vive alla porta accanto e queste sono occasioni fantastiche anche di socializzazione».