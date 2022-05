Vinovip, si torna a stappare e degustare nella conca c'Ampezzo

Un confronto sui temi dell'enologia, fra i maggiori nomi italiani, e poi la spettacolare degustazione di decine di etichette, in un contesto ambientale straordinario, nella conca d'Ampezzo, fra Tofana e Cristallo. La formula di Vinovip è confermata, nel ritorno di questo evento, dopo due anni di sospensione, a causa della pandemia.



LE DATE

I leader dell'enologia si sono già dati appuntamento, nelle due giornate di domenica 10 e lunedì 11 luglio 2022, quando a Cortina arriveranno produttori, giornalisti e appassionati, per degustare e riflettere sul futuro del vino. Nata una trentina di anni fa, da un'intuizione di Federico Menardi Comin, che trovò la fondamentale collaborazione di Pino Kail, allora direttore della rivista specializzata Civiltà del bere, la rassegna arriva così alla tredicesima edizione, ancora con il patrocinio della amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo, che ne comprende e condivide l'importanza.



IL PROGRAMMA

Quest'anno sono attesi 54 protagonisti d'eccellenza, provenienti da tutta Italia. Essi animeranno un vertice dedicato al mondo del vino nelle sue molteplici sfaccettature e alle tematiche più attuali, che stanno tracciando l'evoluzione di questo patrimonio nazionale. Si parlerà anche di cultura e mercati, con gli interventi di esperti che si alterneranno sul palco dell'Alexander Girardi Hall, nel pomeriggio di domenica 10.



NUOVE COMPETENZE

Il tradizionale talk show quest'anno verterà sul tema delle nuove competenze, ovvero il patrimonio di conoscenze indispensabili a chi opera a livello professionale nel mondo del vino, nella produzione, così come nella comunicazione e nei servizi. I relatori parleranno di promozione, con riferimento alla rassegna veronese Vinitaly; di agricoltura, con Foragri; di enologia; di vivaismo. Lunedì 11, dalle 15.30 alle 19, si aprirà il Grand tasting Vinovip Cortina 2022 nella club house del golf, a Fraina. Ognuna delle cantine presenterà tre etichette d'alta gamma, tra classici e novità, a operatori del settore, giornalisti italiani ed esteri e anche agli appassionati più esigenti, che sul sito di Vinovip Cortina possono trovare le informazioni e già acquistare i biglietti in prevendita.



FORMAT VINCENTE

Alessandro Torcoli, direttore di Civiltà del bere, è entusiasta della ripresa dell'iniziativa: «Siamo molto felici di poter alzare nuovamente il sipario sull'evento più prestigioso organizzato dalla nostra rivista. Dopo due anni di pausa forzata, è esaltante riproporre il format Vinovip, che è una manifestazione di interazioni, oltre che di degustazioni. Ne abbiamo tutti bisogno, per riprendere il discorso delle relazioni interpersonali a lungo sacrificate. Per i wine lover sarà come sempre un'occasione per assaggiare le più prestigiose produzioni italiane in un contesto di straordinaria bellezza».