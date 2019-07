Tragica caduta in casa a Tenerife, morto il fondatore della "Bellunesi nel mondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Lutto nel mondo dell'associazionismo bellunese. Nella sua villa diè morto l'ingegner. Il professionista, 91enne, era stato il fondatore dell'associazione, sodalizio che ha presieduto per 15 anni, dal 1966 al 1981: è deceduto in seguito a una caduta in casa.Vincenzo Barcelloni Corte è stato progettista di numerose opere tra cui laopera realizzata sulla diga.