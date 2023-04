Olimpiadi 2026, per il villaggio degli atleti la scelta cade su Fiames: avrà 1200 posti e costerà 36 milioni di euro. Il progetto

CORTINA - Il villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026 sorgerà a Fiames e sarà composto da una serie di casette provvisorie che conterranno tra i 1.200 e i 1.300 posti letto.

Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina, conferma, dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, che la decisione è stata presa. Niente Campo, per la gioia dei suoi abitanti, ma Fiames per una spesa intorno ai 36 milioni di euro, risorse che devono essere reperite in spese correnti: «Non è facile reperirli, ma con il ministro Giorgetti se ne era già parlato» ha detto il primo cottadino.

Per Lorenzi è una grandissima soddisfazione: «I lavori partiranno prima possibile. Adesso l'ingegnere Sant'Andrea sta valutando il bando di gara per trovare questa azienda che sia in grado di produrre queste casette. Comunque viene fatto come service, quindi vengono messe e tolte. Una volta fatto questo, penso che si potrà partire, essendo anche una zona perfettamente idonea. Sarà necessario fare dei sottoservizi ma penso sia l'urgenza minore».

IL GOVERNATORE

«Oggi è stato fatto un passo importante, è stato posto un tassello fondamentale per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il sito di Fiames appare il più adatto a ospitare il villaggio olimpico di Cortina. L'indicazione finale è stata presentata durante la cabina di regia sulle opere infrastrutturali olimpiche, è emersa da un report tecnico particolarmente approfondito, di oltre 60 pagine, che ha preso in esame i diversi siti cortinesi dove era ipotizzabile poter ospitare il villaggio» dichiara il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine della cabina di regia Milano-Cortina 2026. «L'analisi comparativa - ha aggiunto Zaia - è stata redatta dal commissario Sant'Andrea con i suoi tecnici; è durata molto tempo, valutando le diverse progettualità, fugando ogni dubbio. Fiames è risultata la scelta migliore. La relazione verrà messa agli atti e sarà resa disponibile a tutti, visto e considerato che i percorsi si vogliono realizzare nella massima trasparenza».