AURONZO DI CADORE - Sala consiliare del municipio di Auronzo di Cadore gremita di pubblico l'altra sera, in un serrato e civile confronto per la presentazione del villaggio hotel a 5 stelle su progetto commissionato dalla famiglia Meister di Merano in località Collalto. Segno dell'interesse che suscita l'argomento nel paese. Moderatore il sindaco Dario Vecellio Galeno che nei suoi interventi ha sottolineato come la riunione informativa avesse lo scopo, data l'importanza dell'argomento, di recepire l'orientamento della popolazione, soprattutto degli operatori turistici della Val d'Ansiei. Che sotto il profilo urbanistico l'Amministrazione è già al lavoro per l'adozione di un nuovo strumento, essendo quello attuale datato e superato in quanto risalente agli anni Settanta del secolo scorso. Che al Comune in contropartita ci sarebbe il versamento degli oneri di urbanizzazione.

OFFERTA DI QUALITÀ

Favorevole il capogruppo di maggioranza Lorenzo De Martin. Ad illustrare l'iniziativa è stato Alex Meister che ha sostenuto come il turismo oggi deve essere costituito da un misto d'offerta in termini di qualità e di costi. Che la nuova ricettività alberghiera deve trovare formule diverse da quelle tradizionali. Ecco allora la proposta di un resort diffuso o villaggio hotel come quello di Collalto sulla scorta di quello già realizzato, sempre dai Meister, in quel di Avelengo, il San Luis Resort, nei pressi di Merano.

I NUMERI

Questi i dati principali dell'iniziativa: investimento stimato in 38 milioni di euro già coperto da istituti bancari, 142 posti letto in 38 chalets, alcuni sugli alberi, un hotel a 5 stelle costituente il corpo centrale con ristorante e servizi, 50-60 di personale altamente qualificato, ospitalità per un minimo di 3 notti nel periodo normale per evitare il mordi e fuggi, mentre per agosto e il periodo natalizio il minimo è di 7 giorni. Il costo di soggiorno giornaliero per persona si aggirerebbe sui 550 euro. Una volta ottenute tutte le autorizzazioni, la realizzazione del nuovo insediamento si completerebbe i 3 anni di lavori. Il tutto sarebbe servito da un parcheggio a Federavecchia, magari a pagamento per i non ospiti dell'hotel, con l'accesso esclusivo al villaggio tramite auto elettriche di servizio.

TRAINO PER IL TURISMO

Come da copione gli interventi hanno grossomodo rispecchiato il dibattito in corso fra la cittadinanza. Ovvero una parte, comprendente gli stessi albergatori, si dichiara decisamente entusiasta dell'iniziativa che sarebbe richiamo d'immagine e costituirebbe un traino per la riqualificazione della ricettività del paese oltre che favorirebbe la creazione di nuovi posti di lavoro. Sarebbe questo per i sostenitori un modo per ovviare allo spopolamento del paese già in difficoltà per alcuni servizi. Altri si trovano a metà del guado, comunque contrari ad una negazione a prescindere dal progetto. Altri ancora sono perplessi, se non ostili, in quanto la realizzazione sotto il profilo socioeconomico sarebbe avulsa dalla realtà turistica di Auronzo.

PROPRIETÀ DELLE REGOLE

Non solo, ma pregiudicherebbe dal punto di vista ambientale un sito antropicamente intatto e di gran pregio naturalistico. C'è poi infine il problema non da poco dei circa 7 ettari rivendicati in proprietà dalle due Regole di Villagrande e Villapiccola ed attualmente amministrati dal Comune dei 90-100 acquisiti dai privati previsti dall'insediamento. Ettari regolieri dichiarati per legge inalienabili ed inusucapibili. Altro elemento d'incertezza è costituito dall'approvvigionamento idrico, soprattutto per il previsto laghetto, stante la situazione climatica e le normative europee sul prelievo delle acque che non dovrebbe superare il 50 per cento del flusso. In conclusione il tempo per una attenta valutazione c'è, considerato che per il villaggio di Avelengo ci sono voluti 7 anni.