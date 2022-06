FELTRE - Villa Bellati torna all’asta con un prezzo "stracciato", poco più di 250mila euro : è il quarto tentativo di vendita . La splendida villa, che si trova nella frazione di Vignui di Feltre, alle porte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, torna un’altra volta all’asta ma questa volta sembra possa essere davvero l’ultima. Diversi gli interessamenti giunti, tutti da fuori provincia, per accaparrarsi questo bene di indiscussa bellezza, nonostante celata dal passare del tempo e dal degrado che ormai vi ha preso il sopravvento. E c’è l ’appello da più fronti ai privati affinch é investano nella creazione di hotel e luoghi di accoglienza : una vera e propria opportunità da cogliere.

IL TESORO Villa Bellati è nata nel 700 quale residenza del vescovo Bellati e poi rimasta alla famiglia. Distrutta da austriaci e tedeschi, dopo le guerre mondiali, è stata ceduta al Consorzio Provinciale che ne ha realizzato un preventorio per la cura e l’isolamento dei ragazzi. Si tratta di una splendida villa con architetture di pregio, dalla superficie di 3.500 metri quadri e dal volume di 1.500 metri cubi e da una pertinenza totale di 36mila metri quadri. La villa abbandonata dal 1981, risulta oggi in uno stato di conservazione scadente, ma dalle grosse potenzialità di recupero. Negli anni sono state diverse le proposte, come la trasformazione della villa in sede dell’Ente Parco, piuttosto che centro servizi o ancora centro studi. Tutte idee che si sono concluse con un nulla di fatto.