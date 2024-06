VIGO (BELLUNO) - Da mezzanotte e mezza di stanotte, mercoledì 5 giugno, un camion di legname straniero sta bloccando la strada Statale 52 Carnica ponte sul rio. Strada da pelos di Cadore in direzione Lorenzago è attualmente interrotta. Il mezzo ha tutte e quattro le gomme a terra e si sta attendendo un'apposita autogru per sollevarlo, in quanto non è stato sufficiente il alvoro dei vigili del fuoco.