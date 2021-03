Camion in fiamme sulla statale, autista salvo per miracolo: traffico interrotto per un'ora

VODO DI CADORE - Paura questa sera, 22 marzo, sulla statale 51, a Peaio, in comune di Vodo di Cadore dove chi transitava in quel momento ha visto la motrice di un camion andare in fiamme. L’allarme è scattato alle 19.10 quando è arrivata la chiamata al 115: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Pieve di Cadore, i pompieri volontari di Vodo e i permanenti di Belluno saliti con l’autogru. Si temeva che il rogo potesse propagarsi al bosco vicino, pericolo scongiurato. Per quasi un’ora il traffico è stato interrotto, con code e attese per i pendolari. Il mezzo pesante era sulla 51, dopo Peaio, verso Venas, quando le fiamme hanno avvolto tutta la motrice, forse per un guasto tecnico: l’autista, uno straniero, è riuscito a mettersi in salvo ed è stato portato all’ospedale di Pieve, sotto choc, per i controlli del caso. Il mezzo trasportava marmo. Delicate le operazioni di messa in sicurezza, visti i 600 litri di gasolio contenuti nel serbatoio del mezzo pesante.

