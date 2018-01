Muore a 103 anni Mario Cason: il pompiere più longevo d'Italia

di Damiano Tormen

BELLUNO - Un secolo e passa di vita, di storia, di altruismo. Si è spento nella notte tra sabato e domenica,, il pompiere più. L'ultracentenario, aveva. Ed era l'ultimo bellunese testimone oculare della Grande Guerra e del terribile an de la fam.Nato a Feltre il 3 novembre 1914, nell'attuale quartiere San Paolo, da genitori feltrini, Cason lascia una sorella di 97 anni. Con lui se ne va un vero e proprio libro di storia. Difatti, lucido fino all'ultimo, Cason ricordava ancora le cucine militari austro-ungariche del '15-'18, presso l'attuale colonia San Paolo. Dopo la guerra, Mario Cason venne chiamato alle armi nell'aprile del 1934, nell'artiglieria ippotrainata di stanza a Conegliano. In quel periodo rischiò di partecipare alla guerra in Etiopia. Invece, pochi istanti prima di partire, quando era già a bordo del treno diretto a sud, arrivò il dietrofront. Nel 1936 venne congedato e un anno dopo si arruolò nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.