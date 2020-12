Con l'elicottero sugli schianti di Vaia: il sorvolo per attenuare il rischio valanghe

BELLUNO - Il pericolo valanghe nel Belluense, dopo il maltempo, nelle aree degli schianti di Vaia è sempre al grado massimo. Oggi, 10 dicembre, i vigili del fuoco con l’elicottero Drago 81 del reparto di Venezia con a bordo il direttore interregionale Loris Munaro, un tecnico dell’Arpav e uno del soccorso alpino, hanno sorvolato tutte le zone dolomitiche a rischio dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi per un monitoraggio della situazione.

Dal sorvolo non sono emerse criticità per distacchi di valanghe in zone antropizzate. A Corbin di Livinallongo Col di Lana l’elicottero ha effettuato su richiesta dei tecnici comunali un sorvolo radente sopra gli alberi per far cadere la neve sulla strada che a breve sarà riaperta da una fresa. Diversi mezzi d’opera quali ruspe, pale e mini escavatori dei comandi di Verona, Padova, Treviso e Udine stanno operando per lo sgombero della neve e la pulizia dei detriti dalle strade.

