Troppi dispetti ai vicini di casa coppia 80enne sotto processo

di Olivia Bonetti

SEDICO - Nemmeno il figlio voleva viverci vicino, tanto che alla fine mise in vendita quella casa per andarsene il più lontano possibile da quel padre 80enne. I malcapitati che l'acquistarono si ritrovarono in un incubo, secondo quanto raccontato. Ora sono parte civile in un procedimento per stalking, che vede sotto accusa marito e moglie, lui 80enne, lei poco più giovane. Sono i vicini che abitano in quella bifamiliare del Mas e che renderebbero la vita impossibile a chiunque abiti accanto a loro. Ieri mattina il caso è approdato di fronte al giudice Enrica Marson. Siamo ancora alle fasi preliminari del procedimento giudiziario, perché si doveva capire se l'uomo fosse capace di intendere e volere. Ieri, con la deposizione del perito Fabio Candeago, lo psichiatra nominato dal giudice, è arrivato