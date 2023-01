FELTRE - Prosegue l'intreccio tra Feltre e i grandi palii italiana. Il mondo del Palio di Siena è sempre in movimento sia per quanto riguarda il comune che nell'ambito delle Contrade. Proprio da una di queste, la Tartuca (lo stemma è una tartaruga greca con nodi di Savoia alternati a margherite), giunge la notizia che tocca anche Feltre: il dottor Iacopo Secco è stato nominato due giorni fa veterinario che seguirà il cavallo della contrada nei giorni del Palio. Secco è dal 2018 veterinario del Palio di Feltre e questo mette in risalto ancora una volta quanta cura venga riservata alla gara dei cavalli dei XV ducati d'oro. La scelta di Iacopo Secco non è stata casuale, ma basata sulla conoscenza in questo particolare ambito di Mario Brambilla, responsabile dell'area di Pra' del Moro per quanto concerne la gara dei cavalli: «La notizia giunta direttamente da Siena ci rende particolarmente felici, sia per la nuova esperienza che Iacopo Secco andrà ad affrontare sia per quel che riguarda il nostro Palio. Abbiamo dimostrato che la via intrapresa dalla manifestazione feltrina e cioè quella di farci aiutare da professionisti di prim'ordine è quella corretta. La scelta fatta dalla contrada giallo-azzurra lo dimostra».

I VETERINARI

Le parole di Brambilla vengono confortate dal curriculum di Secco che lo vede laureato all'Università di Perugia e poi via via attraverso il dottorato e molteplici specializzazioni anche oltre oceano al New Bolton Center e alla Colorado State University per acquisire migliori capacità chirurgiche. Dopo l'impegno all'Università di Perguia per chirurgia e ortopedia ora è libero professionista e presente in molti consigli direttivi di specialità. A formare la squadra veterinaria di Feltre oltre a Secco si aggiungono altri due esponenti di livello della veterinaria italiana come Marco Pepe ordinario di clinica chirurgica all'Università di Perugia e Fabrizio Passamonti ordinario di malattie infettive negli animali domestici e microbiologia nel medesimo ateneo. «Da anni la commissione veterinaria - prosegue Brambilla - è formata da questi tre professionisti. Grazie a loro e ai loro predecessori la tutela animale all'interno del circuito del Palio di Feltre è cresciuta in modo importante con accorgimenti basati anche sull'esperienza accumulata su palcoscenici nazionali e internazionali. Loro tre saranno anche quest'anno a Feltre per eseguire le visite».

VISITE

Oltre alla squadra veterinaria sono confermati anche i controlli per i dodici cavalli (quattro sono le riserve) che arriveranno a Feltre e per gli 8 fantini. Nella giornata di venerdì 4 agosto si svolgeranno le visite con il controllo antidoping eseguito a tutti i cavalli, nella giornata di sabato si svolgerà la prova obbligatoria con il mossiere, confermato l'aretino Davide Busatti che oggi darà il via al Palio di Buti (Pisa), mentre la domenica si terrà la gara. Come sempre si disputerà sull'anello di Pra' del Moro con tre giri di circa 300 metri ciascuno. «La gara - conclude Brambilla - sarà preceduta dal test alcolemico ai fantini e seguita dal controllo antidoping a sorte per tre fantini e tre cavalli