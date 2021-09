Traffico illecito di rifiuti: 10 arresti e sequestro di attività, immobili e conti correnti per alcuni milioni di euro

BELLUNO - I carabinieri di Belluno, in collaborazione con quelli del locale Gruppo Forestale, stanno arrestando una decina di persone appartenenti ad un'associazione per delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti, emissione di fatture per operazioni inesistenti e creazione di società cartiere per rimborsi Iva. I provvedimenti restrittivi dell'operazione denominata Plastic connection sono stati emessi dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia ed hanno interessato cittadini italiani, tra cui alcuni imprenditori veneti.

Il blitz dell'Arma è stato esteso nelle province di Belluno, Treviso, Padova, Vicenza, Napoli, Avellino e Pisa. Sequestrati attività produttive, immobili e conti correnti per alcuni milioni di euro. Indagati a piede libero anche 10 persone responsabili di condotte analoghe, ma meno gravi.