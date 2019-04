«Veneti fannulloni e assistenzialisti» Causa da un milione di euro alla turista Comune di Rocca Pietore chiede i danni

di Raffaella Gabrieli

ROCCA PIETORE - Ildi, allainfedele, chiede. Sì perché in quelin cui definiva la popolazione che vive ai piedi della Marmolada come fannullona e assenteista secondo l'Amministrazione comunale c'è dellabella e buona.«Parole inaccettabili per i miei cittadini e il territorio profondamente feriti da Vaia - afferma il sindaco Andrea De Bernardin -. Da qui la decisione di difendere il nostro buon nome con una causa penale e una civile. La vicenda ha avuto inizio - ricorda - quando la donna bresciana, a gennaio, poco tempo dopo l'uragano, fece visita ai Serrai di Sottoguda per lanciare poi, in, epiteti non propriamente da signora.Senza usare mezzi termini definì la popolazione di Rocca Pietore come fannullona e assistenzialista. Ma furono anche altre le affermazioni gravi rivolteci. Dei post, i suoi, che avevano tutti i presupposti per una querela penale per diffamazione. Abbiamo inoltre deciso di intraprendere un'azione civile che ci