«Dopo l'uragano Vaia vendo un rene per aggiustare la mia casa, aiutatemi»

LONGARONE - «Dopo laVaia,per aggiustare la mia casa:»., ha fatto girare nei giorni scorsi, questo appello, tramite unsui. Lo ha inserito su vari gruppi, da “Belluno compra, vendi scambia” a “Sei di Treviso” a “Sei di Bologna” e molti altri per darne massima diffusione. Aveva fissato anche il prezzo dell’operazione: un rene per 60mila euro, ovvero i soldi che le servono per sistemare la casa dopo Vaia.La sua, in realtà, come spiega la stessa Maria Rosa, era una provocazione, anche se qualcuno l’ha presa sul serio e l’ha contattata in privato per acquistare quell’organo messo in vendita. Dopo poco però il post è stato censurato e cancellato da Facebook perché «non gli standard della comunità». «Non capisco perché afferma Maria Rosa Teza-. Non ho offeso nessuno, non c’erano immagini sconce, non c’era nulla che andasse censurato. Anzi forse così finalmente la gente capiva il livello di disperazione al quale ci hanno portati».