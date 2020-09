Velivolo in fiamme con due persone a bordo al campo di volo

BELLUNO - Un velivolo in fiamme dopo un incidente a Santa Giustina: due persone sono ferite. È successo verso le 19 nella località di Fant, non lontano da Sedico. Non è chiaro cosa sia accaduto in prossimità del campo di volo "Fant air club". Il velivolo, con due persone a bordo, ha preso fuoco. Immediata la richiesta di aiuto arrivata al 118 che ha inviato i soccorsi. Tempestivo l'arrivo anche dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Ultimo aggiornamento: 19:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA