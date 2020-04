Smascherato il vandalo rigatore seriale di auto: è una donna

FELTRE - Smascherato dai carabinieri il rigatore seriale di via Mezzaterra: è una donna di 61 anni. E' stata incastrata dall'auto su cui era arrivata, la notte del 26 aprile, per fare una spedizione punitiva sulle auto in sosta sulle quali aveva scritto frasi contro i carabinieri e la parola "fusaro". Inevitabile la denuncia per danneggiamento aggravato.



«A conclusione di indagini i militari della stazione di Feltre - spiegano dal Comando provinciale dell'Arma - hanno identificato e denunciato in stato di libertà una 61enne di feltrina per il danneggiamento di numerosi autoveicoli parcheggiati lungo la via Mezzaterra. I carabinieri sono giunti all'identificazione della donna grazie all'incrocio delle telecamere della cittadina che il 26 aprile riprendevano un mezzo (poi trovato nella disponibilità della donna) che aveva imboccato la via qualche minuto prima dell episodio, con le indicazioni fornite da alcuni testimoni che riferivano di una donna che ad alta voce ripeteva frasi farneticanti alcune delle quali riportate sulle fiancate dei mezzi. La successiva perquisizione dell'abitazione consentiva di rinvenire il cacciavite probabilmente usato per i danneggiamenti nonché numerosi manoscritti contenenti anche in questo caso frasi vergate sulle carrozzerie. Le indagini proseguono per stabilire se la donna possa essere responsabile di un gesto molto simile avvenuto nel dicembre 2019». © RIPRODUZIONE RISERVATA