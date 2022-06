SANTA GIUSTINA Ancora un raid vandalico alla stazione dei treni di Santa Giustina: divelti alcuni obliteratori e le panchine in ferro che sono poi state gettate in mezzo ai binari. Un atto che però non è passato inosservato tant’è che il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il responsabile. Si tratta di un residente del luogo, già noto ai carabinieri.

IL RAID

I fatti sono accaduti nel corso della notte scorsa per mano di questa persona, su cui non trapela nulla. Come spiega Ferrovie dello Stato, «è stata divelta una panchina in ferro che è stata poi gettata in mezzo ai binari. Inoltre sono state divelte alcune obliteratrici presenti nel sito. Ci impegniamo a ripristinare quanto prima la situazione». Ferrovie però non entra nel dettaglio in quanto, a seguito di tale atto, è stata fermata dai carabinieri la persona responsabile e quindi le indagini sono in corso. Quello che è certo è che, essendo stato individuato l’autore del gesto, Ferrovie potrà chiedere i danni. Al momento la cifra non è stata ancora quantificata, ma risulta ingente. La persona individuata è un uomo, residente nella zona di Santa Giustina, già noto alle forze dell’ordine per altri atti contrari alla legge. Ed ora, dopo i nuovi fatti, rischia una nuova denuncia per danneggiamento aggravato.

IL COMUNE

Ferma la condanna dell’amministrazione comunale di Santa Giustina ed in particolare del primo cittadino di Santa Giustina Ivan Minella. «Non posso che complimentarmi per l’azione compiuta dalle forze dell’ordine che hanno individuato il responsabile dell’evento di danneggiamento della stazione che, lo ricordo, è stata di recente inaugurata e aperta al pubblico». Minella aggiunge che «l’albergo ristorante e pizzeria alla stazione è stato riaperto e questo è positivo perché vuol dire che c’è una presenza di persone e quindi un’ulteriore presidio di questa zona che comunque risulta già particolarmente attenzionata dalle forze dell’ordine».

SENZA PACE

Quello avvenuto in questi giorni è solo l’ennesimo atto di vandalismo nella stazione dei treni di Santa Giustina. Sono passati solo due mesi da quando ignoti, con bombolette spray alla mano, imbrattarono alcuni dei manufatti della stazione con scritte e disegni. Un atto di vandalismo avvenuto a distanza di poche settimane dall’ultimazione dei lavori di rinnovamento della stazione stessa. In quel caso gli autori rimasero ignoti. Ma negli anni sono stati numerosi i danneggiamenti compiuti nottetempo nella zona della stazione. Proprio per questo la comunità di Santa Giustina attende con ansia che chi di competenza installi delle telecamere di videosorveglianza che possano fungere da deterrente per questi atti. Una richiesta che si è levata anche ieri sui social dove sono stati condivisi gli scatti dello scempio compiuto ai danni di beni pubblici.