FELTRE - Sono oltre 10mila gli euro che la compagnia di assicurazione ha risarcito all'istituto superiore Negrelli quale indennizzo per un fulmine caduto sull'impianto fotovoltaico della scuola nell'ottobre scorso e per gli atti di vandalismo accaduti sempre nel corso del 2022 e che hanno danneggiato pesantemente la struttura, oltre a causare la sospensione delle lezioni per alcuni giorni. Ma andiamo con ordine.



I VANDALISMI

All'inizio del 2022 l'istituto Negrelli con sede al Boscariz di Feltre è stato vittima di episodi di vandalismo da parte di alcuni giovani, tra cui studenti della scuola stessa. Il più importante si è registrato il 22 gennaio quando i vandali si sono introdotti all'interno della struttura, rompendo i distributori automatici, alcuni arredi ed anche alcune dotazioni informatiche ed attrezzature. Inoltre avevano danneggiato gli estintori, spruzzando la polvere ovunque. Un danno quest'ultimo molto importante in quanto la polvere non si è solo depositata nei pavimenti ma si è anche insinuata in alcune attrezzature come le stampanti e le fotocopiatrici. Meno ingente invece il danno che i vandali hanno compiuto sempre nello stesso mese di gennaio, quando hanno rotto i vetri di alcune finestre. Per questi due atti vandalici l'assicurazione ha risarcito 5mila 605 euro. Nell'ottobre del 2022 invece, in occasione di un forte temporale, una saetta ha centrato l'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto della struttura scolastica. I danni sono stati ingenti, e l'assicurazione ha erogato un indennizzo di 4mila 539 euro. Essendo la provincia di Belluno proprietaria dell'immobile, è l'Ente che nei giorni scorsi ha preso atto dell'arrivo di tali somme di denaro.