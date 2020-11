FELTRE - Ha distrutto tutto quello che c'era da rompere. Il raid vandalico ieri sera poco dopo le 11 al centro commerciale Le Torri di via Vignigole a Feltre. Un uomo solo, che è anche stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza presenti nell'area, si è avventato contro i giochi per bambini presenti all'esterno della tabaccheria Le Torri gestita da Giulio Antoniol e del vicino Bar Le Torri di Doriana Dorigato. Il vandalo, che non sembra fosse alla ricerca di soldi visto che le monetine utilizzate per far "volare" l'elicotterino o per prendere le palline con la sorpresa all'interno sono rimaste nelle macchinine, ha spaccato tutto quello che ha trovato puntando in particolare sulle manopole per far cadere le sorprese e sui pulsanti per far funzionare i giochi per i più piccoli.

