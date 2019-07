Camion di legname si rovescia sul passo, il carico travolge un ciclista: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA - Oggi, 16 luglio, intorno alle 13 il rimorchio di un camion che trasportava legname si è capovolto sule ha travolto un ciclista, che transitava proprio in quel momento. Il ciclista è rimasto ferito in modo grave e è stato trasportato con l'all'ospedale di Belluno.Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco di Cortina, intervenuti anche con autogru, per liberare la strada del passo Valparola.