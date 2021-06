VALLE DI CADORE - Le attività commerciali che operano in comune di Valle di Cadore per quest’anno non dovranno pagare la tassa sui rifiuti; uno sconto sarà riservato anche alle utenze domestiche. Lo ha deciso ieri sera il consiglio comunale mettendo a fuoco l’attenzione che l’amministrazione riserva alle attività economiche del paese da oltre un anno in sofferenza, per le ben note restrizioni imposte dalla pandemia, alle loro attività. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati