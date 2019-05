Terremoto politico in giunta, via gli assessori Tomasi e Busatta

di Andrea Zambenedetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il file audio di un minuto e trentacinque secondi in cui il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, annuncia che due assessori hanno già preparato le valige arriva in serata. E’ un terremoto ma a sentire i diretti interessati si tratta al più di un «normale avvicendamento».Tutto avviene nell’ambito della riunione di Giunta di ieri, spiega il sindaco Massaro. «Vi avviso che questa sera l’assessoremi hanno consegnato una lettera di dimissioni. Una lettera già concordata mesi fa ma abbiamo atteso i tempi giusti per questo avvicendamento. Con la maggioranza lavoriamo al riassetto, i nuovi assessori saranno presentati assieme agli assessori uscenti, in una conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi giorni».«Ne ho dato notizia subito - spiega ancora il sindaco - perché dato il peso dei due assessori è chiaro che è molto difficile mantenere il riserbo». E proprio perché si tratta di due assessori di peso la faccenda fatica a essere liquidata dietro l’immancabile paravento dei «motivi personali».