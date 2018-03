Rischio valanghe su tutto il territorio montano, Protezione civile in allerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Rischio valanghe in montagna. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato, a partire dalle 15 di oggi (domenica 11), la fase operativa di attenzione per rischio valanghe su tutto il territorio montano, riconfigurabile a livello locale in uno stato di preallarme o allarme. Il manto nevoso si è infatti notevolmente riscaldato e ha diminuito il suo consolidamento specie nella fascia fra i 1600 e i 2200 metri di altezzaProprio in questa fascia sono quindi possibili distacchi di valanghe di superficie e localmente anche di fondo lungo i pendii ripidi e lungo anche piccoli versanti. Il pericolo di valanghe è marcato oltre i 1600-1800 metri di altitudine.