Belluno. Valanga a Passo Giau, travolto scialpinista. Bufera in corso, difficile l'arrivo dei soccorsi

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Valanga a Passo Giau nel primo pomeriggio di oggi, 2 dicembre: travolto uno scialpinista.

Dalle prime informazioni, le squadre del Soccorso alpino di Cortina, San Vito e Livinallongo sono partite per raggiungere la zona di Forcella Loschiesuoi, Passo Giau, a seguito della chiamata verso le 14.50 di uno scialpinista che affermava che il suo compagno era stato travolto da una valanga. Dopo poco, l'uomo ha richiamato i soccorsi dicendo che era riuscito ad estrarre dalla neve l'amico ma non è riuscito a dare informazioni circa le sua condizioni. Difficile l'arrivo dei soccorsi sul posto in quanto, la forte bufera di neve e vento non permette l'intervento dell'elicottero.

+++notizia in aggiornamento+++