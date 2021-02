Valanga con un fronte di 50 metri ricopre la strada che porta a Cherz: paese isolato fino alla riapertura

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - Ennesima slavina a Livinallongo sulla strada comunale di Cherz. È scesa poco prima dell’alba, per fortuna senza coinvolgere veicoli o persone. Una valanga da scivolamento con un fronte di oltre 50 metri che ha isolato la frazione fino all’apertura dell’arteria da parte degli addetti comunali. Si tratta di un tratto di viabilità già segnalato a dicembre alla Regione ai fini della messa in sicurezza dalle valanghe che ad ogni nevicata creano pericoli per la pubblica incolumità.

