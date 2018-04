Valanga invade la pista a Cortina: travolti due ragazzini di 10 e 9 anni

di Lauredana Marsiglia

CORTINA - Il marcato grado di rischio è passato dalle previsioni ai fatti, trasformandosi in unache ha. La massa nevosa ha travolto in pieno due, undi 10 anni e undi 9, che stavano seguendo un corso di sci. Fortunatamente sono rimasti illesi. L'allarme è scattato il giorno di Pasqua, verso mezzogiorno quando il sole ha accelerato la possibilità di distacchi, molteplici in questi giorni su più punti delle Dolomiti e anche delle Prealpi. Si parla di un grado 3 (marcato) su una scala 5.La massa nevosa si è staccata da un pendio dietro al rifugio Son Forca, precipitando verso la zona che ospita una deposito di sci, proprio all'arrivo della seggiovia. La neve ha invaso anche parte della pista, in quel momento molto affollata...